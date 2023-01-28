Грають м'язами. Росія збільшила корабельне угрупування, попри сильний шторм

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Це говорить проте, що незважаючи на шторм, ворог намагається грати м'язами. А також тримає на бойовому чергуванні два великих десантних кораблі, незважаючи на те, що спроба висадки десанту приречена на провал… Це в принципі не захитує нашої уваги, але добряче під такий шторм захитує особовий склад", - пояснила Гуменюк.

Як пояснила Гуменюк, Росія додала до корабельного угрупування надводний ракетоносій, у зв'язку з чим загальний залп "Калібрів" може складати 20 ракет.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні тим часом створять перші у світі ударні роти БПЛА у складі Збройних сил України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.