ua ru
Пн, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Грають м'язами. Росія збільшила корабельне угрупування, попри сильний шторм

Новость на русском →
Субота 28 січня 2023 17:05
Грають м'язами. Росія збільшила корабельне угрупування, попри сильний шторм Фото: Наталя Гуменюк, начальница Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Обстановка змінюється динамічно, Росія збільшила корабельне угрупування до 16 одиниць. Попри шторм, ворога намагається "грати м'язами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Як пояснила Гуменюк, Росія додала до корабельного угрупування надводний ракетоносій, у зв'язку з чим загальний залп "Калібрів" може складати 20 ракет.

"Це говорить проте, що незважаючи на шторм, ворог намагається грати м'язами. А також тримає на бойовому чергуванні два великих десантних кораблі, незважаючи на те, що спроба висадки десанту приречена на провал… Це в принципі не захитує нашої уваги, але добряче під такий шторм захитує особовий склад", - пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні тим часом створять перші у світі ударні роти БПЛА у складі Збройних сил України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Споживання електроенергії зросло, а дефіцит залишається значним: яка ситуація зі світлом в Україні
Споживання електроенергії зросло, а дефіцит залишається значним: яка ситуація зі світлом в Україні
DAILY
Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід