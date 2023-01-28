ua ru
Сб, 28 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Играют мышцами. Россия увеличила корабельную группировку, несмотря на сильный шторм

Новина українською →
Суббота 28 января 2023 17:05
Играют мышцами. Россия увеличила корабельную группировку, несмотря на сильный шторм Фото: Наталья Гуменюк, начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Обстановка меняется динамично, Россия увеличила корабельную группировку до 16 единиц. Несмотря на шторм, враг пытается "играть мышцами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Как пояснила Гуменюк, Россия добавила к корабельной группировке надводный ракетоноситель, в связи с чем общий залп "Калибров" может составлять 20 ракет.

"Это говорит о том, что несмотря на шторм, враг пытается играть мышцами. А также держит на боевом дежурстве два больших десантных корабля, несмотря на то, что попытка высадки десанта обречена на провал... Это в принципе не качает наше внимание, но изрядно под такой шторм пошатывает личный состав", - пояснила Гуменюк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине тем временем создадут первые в мире ударные роты БПЛА в составе Вооруженных сил Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом. Сложнее всего в Одесской области
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом. Сложнее всего в Одесской области
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору