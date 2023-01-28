Играют мышцами. Россия увеличила корабельную группировку, несмотря на сильный шторм
Обстановка меняется динамично, Россия увеличила корабельную группировку до 16 единиц. Несмотря на шторм, враг пытается "играть мышцами".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.
Как пояснила Гуменюк, Россия добавила к корабельной группировке надводный ракетоноситель, в связи с чем общий залп "Калибров" может составлять 20 ракет.
"Это говорит о том, что несмотря на шторм, враг пытается играть мышцами. А также держит на боевом дежурстве два больших десантных корабля, несмотря на то, что попытка высадки десанта обречена на провал... Это в принципе не качает наше внимание, но изрядно под такой шторм пошатывает личный состав", - пояснила Гуменюк.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине тем временем создадут первые в мире ударные роты БПЛА в составе Вооруженных сил Украины.
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