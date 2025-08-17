UA

Суспільство Освіта

На півдні України річки вже пересихають: гідролог пояснила, чого чекати в майбутньому

Малі річки в Україні під загрозою обміління та висихання (фото ілюстративне: Всесвітнього фонду природи WWF-Україна)
Автор: Василина Копитко

На півдні та південному сході України вже спостерігають довготривалі ризики висихання річок. Сценарії повного зникнення водотоків можуть реалізуватися протягом наступних 50 років, якщо не вживати комплексних заходів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла керівниця напряму "Вода" Всесвітнього фонду природи WWF-Україна, кандидатка географічних наук Оксана Коноваленко.

Що загрожує річкам півдня України

За її словами, цього літа сприятливі умови для збереження водних ресурсів спостерігаються у центральних та північних регіонах. Південь країни, навпаки, залишається вразливим до посух і потребує системних заходів для захисту річок.

"На півдні вже є річки, які пересихають, переважно ті, що впадають в Азовське та Чорне моря. За відсутності опадів вони можуть повністю висихати, а після дощів перетворюватися на тимчасові водотоки", - зазначає Коноваленко.

Причини проблем - нерівномірний розподіл водних ресурсів та забруднення. Малі річки міліють і заростають через надлишок органічних речовин. Локальне розчищення русел не дає тривалого ефекту: потрібен комплексний підхід, який включає модернізацію очисних споруд, відновлення водоохоронних смуг і перегляд землекористування.

"У багатьох місцях землю розорюють майже до самих берегів, позбавляючи річки природного захисту. Якщо це триватиме, проблема лише загострюватиметься", - додає гідролог.

Також Коноваленко наголошує, що кліматичні зміни мають значний вплив на водні ресурси, оскільки зменшення кількості та інтенсивності опадів призводить до обміління річок та озер. А високі температури повітря збільшують випаровування з водних поверхонь.

Малі річки масово заростають і міліють (фото ілюстративне: Всесвітнього фонду природи WWF-Україна)

Раніше ми писали про те, чи треба відновлювати Каховське водосховище у майбутньому.

Читайте також про те, у якому стані зараз Чорне море і що відбувається із його жителями - інтерв'ю із морським біологом Віктором Демченком.

Водойми