На юге Украины реки уже пересыхают: гидролог объяснила, чего ждать в будущем

Что угрожает рекам юга Украины

По ее словам, этим летом благоприятные условия для сохранения водных ресурсов наблюдаются в центральных и северных регионах. Юг страны, наоборот, остается уязвимым к засухам и требует системных мер по защите рек.

"На юге уже есть реки, которые пересыхают, преимущественно те, что впадают в Азовское и Черное моря. При отсутствии осадков они могут полностью высыхать, а после дождей превращаться во временные водотоки", - отмечает Коноваленко.

Причины проблем - неравномерное распределение водных ресурсов и загрязнение. Малые реки мелеют и зарастают из-за избытка органических веществ. Локальная расчистка русел не дает длительного эффекта: нужен комплексный подход, который включает модернизацию очистных сооружений, восстановление водоохранных полос и пересмотр землепользования.

"Во многих местах землю распахивают почти до самых берегов, лишая реки естественной защиты. Если это будет продолжаться, проблема будет только обостряться", - добавляет гидролог.

Также Коноваленко отмечает, что климатические изменения оказывают значительное влияние на водные ресурсы, поскольку уменьшение количества и интенсивности осадков приводит к обмелению рек и озер. А высокие температуры воздуха увеличивают испарение с водных поверхностей.

Малые реки массово зарастают и мелеют (фото иллюстративное: Всемирного фонда природы WWF-Украина)