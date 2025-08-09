ua en ru
На юге Украины ослабили комендантский час для грузовиков: что известно

Суббота 09 августа 2025 05:39
Иллюстративное фото: на юге Украины ослабили комендантский час для грузовиков (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Тяжеловесные транспортные средства смогут передвигаться во время комендантского часа на территории Одесской и Николаевской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по безопасности на транспорте.

В частности, в Николаевской области временно, до 10 сентября 2025 года, в периоды длительной жаркой погоды грузовому транспорту позволят движение по дорогам области во время комендантского часа.

Разрешение будет действовать при условии отсутствия реальной угрозы жизни, безопасности людей, общественным или государственным интересам.

Также для обеспечения беспрепятственного перемещения водители и перевозчики должны обязательно иметь при себе сопроводительные документы на груз и предъявлять их по требованию уполномоченных лиц.

А вот что касается ночных перевозок грузов на территории Одесской области нужно заблаговременно оформить специальный пропуск.

Ранее мы писали о том, что в Донецкой области было изменено количество населенных пунктов, в которых продолжается "длинный" комендантский час.

Комендантский час
