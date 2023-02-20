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На юге Турции снова зафиксировали сильные землетрясения

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Понедельник 20 февраля 2023 19:31
На юге Турции снова зафиксировали сильные землетрясения Иллюстративное фото: на юге Турции снова зафиксировали сильные землетрясения (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 20 февраля, в турецкой провинции Хатай, которая находится вблизи границы с Сирией, зафиксировали очередные сильные землетрясения.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazete Duvar, об этом заявили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве отметили, что вблизи границы с Сирией было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 и, спустя три минуты, там произошло еще одно - магнитудой 5,8.

Очаг первого землетрясения залегал на глубине 16 километров. Толчки ощущались во всей провинции и в ряде других соседних стран, а именно: Ливане, Сирии, Кипре и Израиле.

Турецкие СМИ уже пишут, что из-за землетрясений есть разрушения, но официальные источники пока не подтверждают эту информацию.

Обновлено 19:48

По информации телеканала Al-Arabiya, на севере Сирии в результате землетрясения обрушились здания в двух городах, пострадали жители.

При этом в провинции Хатай уже полностью отключили электричество из-за катаклизма. Там есть разрушения.

Обновлено 20:15

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций призвало граждан держаться подальше от береговой линии из-за риска повышения уровня моря до 50 сантиметров.

Напомним, вчера, 19 февраля, стало известно, что число погибших из-за землетрясение в Турции превысило 40 тысяч человек.

Также мы писали, что в Турции 18 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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