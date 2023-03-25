На півдні США відбувся торнадо, більше 20 людей загинули

Внаслідок торнадо на півдні США загинули щонайменше 23 людини. Зруйновані будинки, тисячі цивільних залишились без світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Торнадо обрушився на Міссісіпі, Алабаму і Техас. Влада попередила мешканців про небезпечну ситуацію.

Негода спричинила руйнування в сільських містечках штату Міссісіпі Сільвер Сіті і Роллінг Форк, а в Техасі два торнадо зі швидкістю вітру 100 миль на годину призвели до поранень 5 людей.

A powerful tornado in Rolling Fork, Mississippi killed at least 7 people, with more trapped under the rubble.



Governor Tate Reeves said search and rescue teams are active and officials are sending more ambulances and emergency assets to those affected.pic.twitter.com/P5JkIC3WnP — Julia (@Jules31415) March 25, 2023

Губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз повідомив про роботу пошуково-рятувальних команд. Влада тим часом надсилає більше машин швидкої допомоги і ресурсів для надання допомоги постраждалим.

Мер Роллінг-Форка Елдрідж Уокер заявив про те, що тривалий час не міг вибратись зі свого пошкодженого будинку через обірвані лінії електропередач.