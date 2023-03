На півдні США відбувся торнадо, більше 20 людей загинули

Торнадо обрушився на Міссісіпі, Алабаму і Техас. Влада попередила мешканців про небезпечну ситуацію.

Негода спричинила руйнування в сільських містечках штату Міссісіпі Сільвер Сіті і Роллінг Форк, а в Техасі два торнадо зі швидкістю вітру 100 миль на годину призвели до поранень 5 людей.

A powerful tornado in Rolling Fork, Mississippi killed at least 7 people, with more trapped under the rubble.



Governor Tate Reeves said search and rescue teams are active and officials are sending more ambulances and emergency assets to those affected.