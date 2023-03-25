На юге США прошел торнадо, более 20 человек погибли
В результате торнадо на юге США погибли по меньшей мере 23 человека. Разрушены дома, тысячи гражданских остались без света.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Торнадо обрушился на Миссисипи, Алабаму и Техас. Власти предупредили жителей об опасной ситуации.
Ненастье повлекло за собой разрушение в сельских городках штата Миссисипи Сильвер Сити и Роллинг Форк, а в Техасе два торнадо со скоростью ветра 100 миль в час привели к ранениям 5 человек.
Властный tornado в Rolling Fork, Mississippi лежал на более 7 человек, с более трещины под rubble.— Julia (@Jules31415) 25 марта, 2023
Governor Tate Reeves практикующие поиски и восстановления команды являются энергичными и официальными являются посылать более атмосферы и непринужденность принадлежит к этому усилию. pic.twitter.com/P5JkIC3WnP
Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз сообщил о работе поисково-спасательных команд. Власти тем временем посылают больше машин скорой помощи и ресурсов для оказания помощи пострадавшим.
Мэр Роллинг-Форка Элдридж Уокер заявил о том, что долго не мог выбраться из своего поврежденного дома из-за оборванных линий электропередач.
Великолепный дворец путь в Роллинг Форд, MS @accuweather pic.twitter.com/6rstnCrQs6— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) 25 марта, 2023
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