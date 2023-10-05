UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На півдні Японії стався землетрус магнітудою 6,6, оголошено тривогу цунамі

Фото: На півдні Японії стався землетрус магнітудою 6,6 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На півдні Японії стався землетрус магнітудою 6,6 балів. За даними моніторингового центру, також оголошено тривогу цунамі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Японського моніторингового центру.

За даними моніторингового центру, висота хвиль біля берегів островів архіпелагу не перевищить 1-1,5 метра. Повідомляється, що землетрус стався на глибині близько 10 км.

Епіцентр землетрусу зафіксований в районі архіпелагу Ідзу - ланцюги островів, розташованих у Тихому океані, на південний схід від півострова Ідзу, що знаходиться на острові Хонсю. Адміністративно острови входять у префектуру Токіо.

Землетруси в Японії

У 2023 році в Японії сталося кілька землетрусів, які спричинили руйнування та призвели до жертв.

Так, на початку травня в центральній частині Японії стався сильний землетрус, в результаті якого щонайменше одна людина загинула і 21 отримали поранення, також ряд будівель обрушилися.

Через тиждень у префектурі Ішикава, що в центральній частині Японії, знову було зафіксовано підземні поштовхи. Епіцентр землетрусу залягав біля узбережжя у Японському морі на глибині близько 10 кілометрів. Повідомляється, що після поштовхів у деяких домоволодіннях потрапляли посуд та меблі, але обійшлося без постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія