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На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6, объявлена тревога цунами

Фото: На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6 балла. По данным мониторингового центра, также объявлена тревога цунами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Японского мониторингового центра.

По данным мониторингового центра, высота волн у берегов островов архипелага не превысит 1-1,5 метра. Сообщается, что землетрясение произошло на глубине около 10 километров.

Эпицентр землетрясения зафиксирован в районе архипелага Идзу – цепи островов, расположенных в Тихом океане, к юго-востоку от находящегося на острове Хонсю полуострова Идзу. Административно острова входят в префектуру Токио.

Землетрясения в Японии

В 2023 году в Японии произошло несколько землетрясений, которые вызвали разрушения и привели к жертвам.

Так, в начале мая в центральной части Японии произошло сильное землетрясение, в результате которого по меньшей мере один человек погиб и 21 получили ранения, также ряд зданий обрушились.

Спустя неделю в префектуре Ишикава, что в центральной части Японии, снова были зафиксированы подземные толчки. Эпицентр землетрясения залегал у побережья в Японском море на глубине около 10 километров. Сообщается, что после толчков в некоторых домовладениях попадала посуда и мебель, но обошлось без пострадавших.

 

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Япония