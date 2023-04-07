UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На півдні окупанти посилюють репресії проти місцевих, які не мають паспорт PФ

Фото: на півдні окупанти посилюють репресії проти місцевих, які не мають паспорт РФ (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На півдні ворог нарощує темпи примусової паспортизації та вдається до репресій проти тих, хто відмовляється оформлювати російський документ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного спротиву.

"Ще наприкінці березня Путін висловив своє невдоволення темпами паспортизації на ТОТ. У відповідь окупаційна адміністрація розробила плани паспортизації й запустила "мобільні групи", - йдеться в повідомленні.

В ЦНС зазначили, що ці групи їздять по домівках місцевих й "агітують" мешканців отримувати паспорт.

Проте нерідко під час таких "агітацій" окупанти вдаються до погроз або навіть застосування фізичної сили.

Додамо, що ворог сподівається провести на тимчасово окупованих територіях псевдовибори до місцевих органів самоврядування й до парламенту у вересні 2023, але не може набрати колаборантів. Перепоною є малі темпи паспортизації на захоплених землях.

Раніше ми писали про те, що росіяни не можуть знайти студентів для своїх "університетів" на окупованих територіях.

Також нагадаємо, що окупанти у Запорізькій області викрадають людей

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасокупантиКрым