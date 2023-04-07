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На юге оккупанты усиливают репрессии против местных, не имеющих паспорт РФ

Фото: на юге оккупанты усиливают репрессии против местных, не имеющих паспорт России (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На юге враг наращивает темпы принудительной паспортизации и прибегает к репрессиям против тех, кто отказывается оформлять российский документ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"Еще в конце марта Путин выразил свое недовольство темпами паспортизации на ВОТ. В ответ оккупационная администрация разработала планы паспортизации и запустила "мобильные группы", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что эти группы ездят по домам местных и "агитируют" жителей получать паспорт.

Однако нередко во время таких "агитаций" оккупанты прибегают к угрозам или даже применению физической силы.

Добавим, что враг надеется провести на временно оккупированных территориях псевдовыборы в местные органы самоуправления и парламент в сентябре 2023, но не может набрать коллаборантов. Преградой являются малые темпы паспортизации на захваченных землях.

Ранее мы писали о том, что россияне не могут найти студентов для своих "университетов" на оккупированных территориях .

Также напомним, что оккупанты в Запорожской области похищают людей

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