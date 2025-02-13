На півдні Молдови було знайдено два російські дрони: МЗС країни викликає посла РФ

На півдні Молдови вранці четверга, 13 лютого, було знайдено два дрони. Міністерство закордонних справ Молдови терміново викликало російського посла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Молдови в Telegram.

За даними поліції Молдови, на півдні країни було виявлено ще два безпілотники. Один з них на сільськогосподарському полі поблизу села Чумай Тараклійського району, а інший вибухнув у полі приблизно в 1,5 кілометрах від Чадир-Лунга.

На місці перебувають експерти вибухотехнічного відділу поліції. Вони проводять розслідування, після чого дрони будуть детально досліджені. За попередніми даними, фрагменти, знайдені в Чадир-Лунга, належать російському безпілотнику.

Території були оточені, небезпека для громадян, які перебувають у цьому районі, вже виключена.

Фото: російські дрони знайшли у Молдові (t.me/Politia_Republicii_Moldova)

Як пише NewsMaker, прикордонний пункт пропуску Рені-Джурджулешти припинив роботу близько 23:05 середи, 12 лютого, а всіх співробітників евакуювали до Джурджулешти. Це сталось після низки вибухів неподалік від пункту.

Також відомо, що Міністерство закордонних справ викликало до себе російського посла.

"Міністерство закордонних справ висловлює глибоке занепокоєння та рішуче засуджує неодноразові порушення національного повітряного простору безпілотниками, запущеними після російських атак на інфраструктуру на півдні України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що Молдова розглядає такі дії як порушення свого суверенітету і ризик для миру і безпеки в регіоні.

"Ми повторюємо наш рішучий заклик до негайного припинення цих агресивних дій і суворого дотримання міжнародного права", - заявили в МЗС.

Президент Молдови Мая Санду у Twitter підтвердила, що дрони типу "Шахед" порушили повітряний простір країни. Два з них вибухнули на території Молдови, поставивши під загрозу життя молдован.

"Росія не поважає кордонів, нападає на цивільних, поширює терор. Її війна проти України є злочинною. Залиште нас, мирні народи, у спокої", - написала вона.

Порушення повітряного простору під час обстрілів України

Зауважимо, це не перший випадок з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну коли російські дрони порушують повітряний простір інших країн.

Минулого року було зафіксовано як мінімум п'ять подібних випадків. Зокрема, 10 листопада, на території Молдови виявили два дрони, які залетіли під час іншої атаки РФ. Тоді МЗС Молдови також рішуче засудило дії Росії. А у грудні 2024 року перехожий виявив безпілотник неподалік одного з торгових центрів у столиці Молдови - Кишиневі.