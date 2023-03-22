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На юге Киевской области днем могут звучать взрывы: в ОВА назвали причину

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Киев, Среда 22 марта 2023 07:29
На юге Киевской области днем могут звучать взрывы: в ОВА назвали причину Фото: на юге Киевской области днем могут звучать взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В течение дня сегодня, 22 марта, на ОДО "Рокитнянский гранитный карьер" в Белоцерковском районе Киевской области запланировано проведение взрывных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

Сообщается, что запланированные взрывы будут проводится в светлое время суток, и связаны они с технологическими работами на предприятии.

Ранее сообщалось, что в Киевской области были слышны взрывы, сообщалось о работе украинских сил противовоздушной обороны в регионе.

Позже стало известно, что войска РФ сегодня ночью, 22 марта, нанесли массированный авиационный удар с использованием БПЛА "Шахед-136". По предварительным данным, враг запустил 21 дрон, 16 из которых были уничтожены украинскими силами ПВО.

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