На півдні Казахстану зафіксували сильний землетрус

Сьогодні 6 лютого, землетрус магнітудою 5,4 було зафіксовано й в Казахстані.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "КазТаг".
"6 лютого о 19 год 02 хв 40 сек Алматинського часу зареєстровано землетрус. Епіцентр землетрусу розташований за 628 км на захід від м. Алмати на території Казахстану. Магнітуда MPV 5.4", - йдеться в повідомлені мережі сейсмічних станцій ТОВ "СОМЕ"
Також поштовх був зафіксований в:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Туреччині та низці сусідніх країн стався сильний землетрус, який призвів до численних жертв. Агентство розкривало усі подробиці трагедії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.