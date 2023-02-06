На юге Казахстана зафиксировали сильное землетрясение

Сегодня 6 февраля землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано и в Казахстане.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "КазТаг".
"6 февраля в 19 ч. 02 мин. 40 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 628 км к западу от города Алматы на территории Казахстана. Магнитуда MPV 5.4", - говорится в сообщении сети сейсмических станций ООО "СОМЕ"
Также толчок был зафиксирован в:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Турции и ряде соседних стран произошло сильное землетрясение, которое привело к многочисленным жертвам. Агентство раскрывало все подробности трагедии.
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