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На півдні Каліфорнії стався землетрус під час тропічного шторму

Фото: у Каліфорнії стався землетрус під час тропічного шторму (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Землетрус магнітудою 5,1 стався на півдні штату Каліфорнія, США під час тропічного шторму Хіларі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що епіцентр землетрусу знаходився на північ від Лос-Анджелеса в окрузі Вентура. За ним було кілька дрібніших афтершоків.

"Наразі не надходило повідомлень про пошкодження та постраждалих, проте землетрус сильно відчувався по всьому округу Вентура", - йдеться у повідомленні адміністрації округу Вентура.

В американській службі моніторингу за цунамі заявили, що загрози з океану внаслідок землетрусу немає.

Землетруси у Північній Америці та інших регіонах

Нагадаємо, що 21 травня біля узбережжя північної Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,5 бали. За даними Геологічної служби США, землетрус стався на глибині 10 км та на відстані 108 км на захід від громади Петролія, в якій проживає близько 1000 осіб.

Раніше в Середземному морі біля острова Крит стався землетрус магнітудою 4,3 бали за шкалою Ріхтера.

Також, землетрус, магнітуда якого склала 4,8, зафіксували в Колумбії, приблизно в 75 км на південний схід від столиці країни Боготи.

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