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У Середземному морі стався землетрус

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Четвер 18 травня 2023 06:01
У Середземному морі стався землетрус Фото: у Середземному морі стався землетрус (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні вночі, 18 травня, землетрус магнітудою 4,3 бали за шкалою Ріхтера стався біля острова Крит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Директорату з ліквідації наслідків стихійного лиха та надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).

"Землетрус стався о 22.55 за центральноєвропейським часом, епіцентр землетрусу розташовувався на глибині 7,59 кілометра", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що епіцентр землетрусу розташовувався на південний захід від населеного пункту Муар, адміністративної області Іракліон.

Раніше повідомлялося, що 10 травня у префектурі Ішикава в Японії, яка постраждала від потужного землетрусу на початку місяця, знову було зафіксовано сильні підземні поштовхи .

Так, нагадаємо, що 6 травня в центральній частині Японії стався сильний землетрус , внаслідок якого щонайменше одна людина загинула і 21 отримали поранення, також ряд будівель обрушилися.

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