У Середземному морі стався землетрус

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Директорату з ліквідації наслідків стихійного лиха та надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).

Також повідомляється, що епіцентр землетрусу розташовувався на південний захід від населеного пункту Муар, адміністративної області Іракліон.

"Землетрус стався о 22.55 за центральноєвропейським часом, епіцентр землетрусу розташовувався на глибині 7,59 кілометра", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 10 травня у префектурі Ішикава в Японії, яка постраждала від потужного землетрусу на початку місяця, знову було зафіксовано сильні підземні поштовхи .

Так, нагадаємо, що 6 травня в центральній частині Японії стався сильний землетрус , внаслідок якого щонайменше одна людина загинула і 21 отримали поранення, також ряд будівель обрушилися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .