У США стався потужний землетрус

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з даними Геологічної служби США землетрус стався на глибині 10 км та на відстані 108 км на захід від громади Петролія у якій проживає близько 1000 осіб. Повідомлень про руйнування чи постраждалих немає.

Зазначається, що землетрус магнітудою 6,4 бали, який вразив Північну Каліфорнію у грудні 2022 року та стався лише за 5 км від узбережжя забрав життя двох людей, десятки отримали поранення.