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У США стався потужний землетрус

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США, Понеділок 22 травня 2023 02:55
У США стався потужний землетрус Фото: потужний землетрус у північній Каліфорнії (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

21 травня, біля узбережжя північної Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,5 бали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з даними Геологічної служби США землетрус стався на глибині 10 км та на відстані 108 км на захід від громади Петролія у якій проживає близько 1000 осіб. Повідомлень про руйнування чи постраждалих немає.

Зазначається, що землетрус магнітудою 6,4 бали, який вразив Північну Каліфорнію у грудні 2022 року та стався лише за 5 км від узбережжя забрав життя двох людей, десятки отримали поранення.

Раніше, у Середземному морі біля острова Крит стався землетрус магнітудою 4,3 бали за шкалою Ріхтера.

Також, землетрус, магнітуда якого склала 4,8, зафіскували в Колумбії, приблизно за 75 км на південний схід від столиці країни Боготи.

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