У США стався потужний землетрус
21 травня, біля узбережжя північної Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,5 бали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з даними Геологічної служби США землетрус стався на глибині 10 км та на відстані 108 км на захід від громади Петролія у якій проживає близько 1000 осіб. Повідомлень про руйнування чи постраждалих немає.
Зазначається, що землетрус магнітудою 6,4 бали, який вразив Північну Каліфорнію у грудні 2022 року та стався лише за 5 км від узбережжя забрав життя двох людей, десятки отримали поранення.
Раніше, у Середземному морі біля острова Крит стався землетрус магнітудою 4,3 бали за шкалою Ріхтера.
Також, землетрус, магнітуда якого склала 4,8, зафіскували в Колумбії, приблизно за 75 км на південний схід від столиці країни Боготи.
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