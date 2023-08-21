На юге Калифорнии произошло землетрясение во время тропического шторма

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился к северу от Лос-Анджелеса, в округе Вентура. За ним последовало несколько более мелких афтершоков.

"В настоящее время не поступало сообщений о повреждениях и пострадавших, однако землетрясение сильно ощущалось по всему округу Вентура", — говорится в сообщении администрации округа Вентура.

В американской службе мониторинга за цунами заявили, что угрозы с океана в результате землетрясения нет.

Землетрясения в Северной Америке и других регионах

Напомним, что в 21 мая у побережья северной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. Согласно данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 10 км и на расстоянии 108 км к западу от общины Петролия, в которой проживает около 1000 человек.

Ранее, в Средиземном море у острова Крит произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера.

Также, землетрясение, магнитуда которого составила 4,8, зафиксировали в Колумбии, примерно в 75 км юго-восточнее столицы страны Боготы.