На південному напрямку ЗСУ знищили ворожий ЗРК "Стріла-10" (відео)

Сили оборони України за допомогою HIMARS знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" російських окупантів. Ворожу ціль було виявлено під час ведення аеророзвідки на південному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних сил України.
Спецпризначенці розказали, що розвідку проводив екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО, який і виявив російський ЗРК "Стріла-10" на півдні України.
Такий комплекс противник використовує для спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах, пояснили захисники.
Після фіксації ворожої цілі оператори ССО скоригували по ній вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу ЗСУ.
"Унаслідок вогневого ураження ЗРК противника знищено!" - вказується у публікації.
Також у ССО оприлюднили кадри бойової роботи та ліквідації комплексу "Стріла-10" російських загарбників.
Довідка. Радянський зенітно-ракетний комплекс"Стріла-10" призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах. Він прийнятий на озброєння ще в 1976 році. Відтоді було проведено кілька модифікацій ЗРК.
Комплекси 9К35 "Стріла-10" є також на озброєні Сухопутних військ ЗСУ. Зокрема, українські військові застосовували "Стріла-10" для боротьби з російськими розвідувальними БПЛА. А перший захоплений у якості трофея після початку широкомасштабного вторгення РФ ворожий комплекс "Стріла-10" українські захисники отримали у березні 2022 року.
Додамо, що повідомлення про знищення таких ЗРК російських окупантів з'являлися і раніше.
Нагадаємо також, що 3 січня бійці ССО скоригували вогонь HIMARS по ворожому екіпажу БпАК, який запускав розвідувальні безпілотники ZALA на Запорізькому напрямку.
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