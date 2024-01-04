На південному напрямку ЗСУ знищили ворожий ЗРК "Стріла-10" (відео)

Спецпризначенці розказали, що розвідку проводив екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО, який і виявив російський ЗРК "Стріла-10" на півдні України.

Такий комплекс противник використовує для спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах, пояснили захисники.

Після фіксації ворожої цілі оператори ССО скоригували по ній вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу ЗСУ.

"Унаслідок вогневого ураження ЗРК противника знищено!" - вказується у публікації.

Також у ССО оприлюднили кадри бойової роботи та ліквідації комплексу "Стріла-10" російських загарбників.

Довідка. Радянський зенітно-ракетний комплекс"Стріла-10" призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах. Він прийнятий на озброєння ще в 1976 році. Відтоді було проведено кілька модифікацій ЗРК.

Комплекси 9К35 "Стріла-10" є також на озброєні Сухопутних військ ЗСУ. Зокрема, українські військові застосовували "Стріла-10" для боротьби з російськими розвідувальними БПЛА. А перший захоплений у якості трофея після початку широкомасштабного вторгення РФ ворожий комплекс "Стріла-10" українські захисники отримали у березні 2022 року.

Додамо, що повідомлення про знищення таких ЗРК російських окупантів з'являлися і раніше.