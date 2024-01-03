Бійці ССО скоригували вогонь HIMARS по екіпажу окупантів, які запускали дрони ZALA (відео)

Бійці Сил спеціальних операцій скоригували вогонь HIMARS по ворожому екіпажу БпАК, який запускав розвідувальні безпілотники ZALA на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.

Як повідомляється, на Запорізькому напрямку оператори одного з підрозділів ССО виявили екіпаж БпАК ZALA противника, який намагався провести розвідувальні дії.

Оператори навели та скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.

У результаті вогневого ураження знищено екіпаж БпАК, їхній транспорт та ворожий безпілотник.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 3 січня, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 361 500 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 БПЛА та 73 ракети.

Зокрема, на Таврійському напрямку протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 400 російських окупантів. Також ЗСУ знищили 40 одиниць військової техніки ворога.