RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На южном направлении ВСУ уничтожили вражеский ЗРК "Стрела-10" (видео)

Фото: ЗРК "Стрела-10" (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины с помощью HIMARS уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" российских оккупантов. Вражеская цель была обнаружена во время ведения аэроразведки на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Спецназовцы рассказали, что разведку проводил экипаж БпАК 73-го морского центра ССО, который и обнаружил российский ЗРК "Стрела-10" на юге Украины.

Такой комплекс противник использует для наблюдения и уничтожения воздушных целей на небольших высотах, пояснили защитники.

После фиксации вражеской цели операторы ССО скорректировали по ней огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения ВСУ.

"В результате огневого поражения ЗРК противник уничтожен!" - указывается в публикации.

Также в ССО обнародовали кадры боевой работы и ликвидации комплекса "Стрела-10" российских захватчиков.

Справка. Советский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах. Он принят на вооружение еще в 1976 году. С тех пор было проведено несколько модификаций ЗРК.

Комплексы 9К35 "Стрела-10" есть также на вооружении Сухопутных войск ВСУ. В частности, украинские военные применяли "Стрела-10" для борьбы с российскими разведывательными БПЛА. Первый захваченный в качестве трофея после начала широкомасштабного вторжения РФ вражеский комплекс "Стрела-10" украинские защитники получили в марте 2022 года.

Добавим, что сообщения об уничтожении таких ЗРК российских оккупантов появлялись и раньше.

Напомним также, что 3 января бойцы ССО скорректировали огонь HIMARS по враждебному экипажу БпАК, который запускал разведывательные беспилотники ZALA на Запорожском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗРКВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины