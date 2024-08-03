На Південному напрямку прикордонники ліквідували ворожу станцію зв'язку (відео)

Нагадаємо, сьогодні британська розвідка повідомила, що за останні три місяці РФ зазнала найбільших втрат на фронті.

Ми також повідомляли, що за останню добу Росія у війні в Україні втратила більш як 1000 військових.

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