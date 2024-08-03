За останні три місяці РФ зазнала найбільших втрат на фронті, - британська розвідка

За останні три місяці Росія зазнавала найбільших втрат на фронті. Хоча у липні середньодобові втрати росіян зменшилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (X).

Як зазначає розвідка, середньодобові втрати росіян (убитими і пораненими) за останні два місяці впала з понад 1262 на день у травні до 1140 у липні.

"Незважаючи на це скорочення, останні три місяці були найдорожчими для російських сил з лютого 2022 року, згідно зі звітом українського Генштабу", - йдеться у зведенні.

У Британії вважають, що зниження середньодобового показника, ймовірно, свідчить про зміцнення позицій російських військ на Харківському напрямку. Наступ окупантів на цьому напрямку посилив тиск на лінію фронту. Проте ефективна українська оборона та відсутність російської підготовки зменшують здатність РФ використовувати будь-які тактичні успіхи для більш широких оперативних здобутків.

"Рівень втрат Росії, ймовірно, продовжуватиме перевищувати 1000 осіб на день протягом серпня 2024 року, оскільки Росія продовжує наступальні операції на всій лінії фронту від Харкова на півночі до Роботиного на півдні України", - зазначають розвідники.