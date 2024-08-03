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На Южном направлении пограничники ликвидировали вражескую станцию связи (видео)

Фото: пограничники ликвидировали вражескую станцию связи (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники не перестают противодействовать российским оккупантам. В этот раз военные уничтожили вражескую станцию связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

"Поражена еще одна враждебная цель - станция связи", - подчеркнули пограничники.

В ГНСУ объяснили, что попадание из FPV-дрона обеспечили пограничники на Южном направлении.

Напомним, сегодня британская разведка сообщила, что за последние три месяца РФ понесла наибольшие потери на фронте.

Мы также сообщали, что за последние сутки Россия в войне в Украине потеряла более 1000 военных.

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