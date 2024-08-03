На Южном направлении пограничники ликвидировали вражескую станцию связи (видео)

Напомним, сегодня британская разведка сообщила, что за последние три месяца РФ понесла наибольшие потери на фронте.

Мы также сообщали, что за последние сутки Россия в войне в Украине потеряла более 1000 военных.

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