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На Південному напрямку прикордонники ліквідували ворожу станцію зв'язку (відео)

Україна, Субота 03 серпня 2024 22:06
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На Південному напрямку прикордонники ліквідували ворожу станцію зв'язку (відео) Фото: прикордонники ліквідували ворожу станцію зв'язку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники не припиняють протидіяти російським окупантам. Цього разу військові знищили ворожу станцію зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

"Уражено ще одну ворожу ціль - станцію звʼязку", - наголосили прикордонники.

В ДПСУ пояснили, що влучання з FPV-дрона забезпечили прикордонники на Південному напрямку.

Нагадаємо, сьогодні британська розвідка повідомила, що за останні три місяці РФ зазнала найбільших втрат на фронті.

Ми також повідомляли, що за останню добу Росія у війні в Україні втратила більш як 1000 військових.

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