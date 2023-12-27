Південнокорейські військові провели навчання з оборони Сеула від атаки КНДР

Понад 1000 південнокорейських військових, поліцейських і співробітників служб екстреної допомоги в середу взяли участь у рідкісних навчаннях з оборони, що імітують напад Північної Кореї на Сеул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сеул перебуває на відстані досяжності озброєнь КНДР. Тому влада Південної Кореї вирішила розвіяти побоювання про можливий випадковий напад ворога.

"Навчання відбуваються на тлі зростаючої напруженості після того, як КНДР випробував міжконтинентальну балістичну ракету і запустив свій перший військовий супутник-шпигун", - йдеться в матеріалі.

У Сеулі спираються на досвід Ізраїлю

Мер Сеула О Се Хун заявив, що для них стало великим уроком, коли передова система оборони Ізраїлю виявилася неготовою до раптової атаки ХАМАСу.

За його словами, напад угруповання бойовиків 7 жовтня на міста Ізраїлю, унаслідок якого загинуло понад 1200 осіб, показав, що військові можливості не мають великого значення, якщо противник зробить успішну раптову атаку.

У чому полягала суть навчань

Під час навчань у середу було змодельовано напади на великий об'єкт водопостачання, станції телефонної мережі, а також підземний коридор зв'язку і силового кабелю.

Мер додав, що відстань Сеула всього за 38 км від військового кордону з КНДР робить його особливо вразливим для нападу в будь-який час. У Сеулі проживає 9,4 мільйона осіб, а ще 1,4 мільйона працюють і ходять до школи щодня.

Мер Сеула хотів би, щоб Південна Корея володіла ядерною зброєю

Reuters пише, що мер Сеула зайняв жорстку позицію щодо Північної Кореї, стверджуючи, що Південна Корея має володіти власною ядерною зброєю як єдиним способом нейтралізувати загрозу з боку Пхеньяна.

Однак президент Південної Кореї Юн Сок Йоль відкинув володіння ядерною зброєю, натомість зробивши пріоритетом зміцнення військового союзу зі Сполученими Штатами і відновлення зв'язків у сфері безпеки з Японією.

Запуск КНДР балістичних ракет

Нещодавно стало відомо, що КНДР нібито здійснила запуск балістичної ракети малої дальності у напрямку Східного моря. Проте за кілька годин Пхеньян провів другі ракетні випробування. Тому прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда скликав засідання Ради національної безпеки.

На тлі серії ракетних випробувань Сполучені Штати та Південна Корея працюють над загальною стратегією ядерної оборони, яка б дозволила до середини наступного року створити інтегровану систему стримування ядерної зброї Північної Кореї. Зокрема, вони хочуть до 2024 року завершити розробку всеосяжної інструкції щодо того, як разом стримувати та реагувати на ядерну загрозу КНДР.

Незабаром Україна також засудила ракетні випробування КНДР та закликала посилити тиск на Пхеньян.