Южнокорейские военные провели учения по обороне Сеула от атаки КНДР

Более 1000 южнокорейских военных, полицейских и сотрудников служб экстренной помощи в среду приняли участие в редких учениях по обороне, имитирующих нападение Северной Кореи на Сеул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сеул находится на расстоянии досягаемости вооружений КНДР. Поэтому власти Южной Кореи решили развеять опасения о возможном случайном нападении врага.

"Учения проходят на фоне растущей напряженности после того, как КНДР испытал межконтинентальную баллистическую ракету и запустил свой первый военный спутник-шпион", - говорится в материале.

В Сеуле опираются на опыт Израиля

Мэр Сеула О Се Хун заявил, что для них стало большим уроком, когда передовая система обороны Израиля оказалась неготовой к внезапной атаке ХАМАСа.

По его словам, нападение группировки боевиков 7 октября на города Израиля, в результате которого погибло более 1200 человек, показало, что военные возможности не имеют большого значения, если противник совершит успешную внезапную атаку.

В чем заключалась суть учений

Во время учений в среду были смоделированы нападения на крупный объект водоснабжения, станции телефонной сети, а также подземный коридор связи и силового кабеля.

Мэр добавил, что расстояние Сеула всего в 38 км от военной границы с КНДР делает его особенно уязвимым для нападения в любое время. В Сеуле проживает 9,4 миллиона человек, а еще 1,4 миллиона работают и ходят в школу ежедневно.

Мэр Сеула хотел бы, чтобы Южная Корея владела ядерным оружием

Reuters пишет, что мэр Сеула занял жесткую позицию в отношении Северной Кореи, утверждая, что Южная Корея должна обладать собственным ядерным оружием как единственным способом нейтрализовать угрозу со стороны Пхеньяна.

Однако президент Южной Кореи Юн Сок Йоль отверг обладание ядерным оружием, вместо этого сделав приоритетом укрепление военного союза с Соединенными Штатами и восстановление связей в сфере безопасности с Японией.

Запуск КНДР баллистических ракет

Недавно стало известно, что КНДР якобы осуществила запуск баллистической ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Однако через несколько часов Пхеньян провел вторые ракетные испытания. Потому премьер-министр Японии Фумио Кисида созвал заседание Совета национальной безопасности.

На фоне серии ракетных испытаний Соединенные Штаты и Южная Корея работают над общей стратегией ядерной обороны, которая позволила бы к середине следующего года создать интегрированную систему сдерживания ядерного оружия Северной Кореи. В частности, они хотят до 2024 года завершить разработку всеобъемлющей инструкции по тому, как вместе сдерживать и реагировать на ядерную угрозу КНДР.

Вскоре Украина также осудила ракетные испытания КНДР и призвала усилить давление на Пхеньян.