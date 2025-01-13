Південнокорейська розвідка назвала кількість втрат військових КНДР у Курській області

Згідно з оцінкою Національної розвідувальної служби Республіки Корея, загальні втрати північнокорейських військ у регіоні на сьогодні становлять близько 3 тисяч осіб, з яких 300 загинули і 2700 дістали поранення.

За підсумками грудня південнокорейські розвідники повідомляли про втрати в 100 убитих і близько 1000 поранених солдатів КНДР.