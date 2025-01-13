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Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Южнокорейская разведка назвала число потерь военных КНДР в Курской области

Фото: северокорейские военные несут большие потери на войне проти Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На сегодняшний день в Курской области погибли около 300 солдат военного контингента Северной Кореи. Это на 200 военных больше, чем было зафиксировано в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Yonhap.

Согласно оценке Национальной разведывательной службы Республики Корея, общие потери северокорейских войск в регионе на сегодняшний день составляют около 3 тысяч человек, из которых 300 погибли и 2700 получили ранения.

По итогам декабря южнокорейские разведчики сообщали о потерях в 100 убитых и около 1000 раненых солдат КНДР.

ВСУ захватили в плен солдат КНДР

В субботу, 11 января, украинские военные впервые взяли в плен двух солдат армии Северной Кореи.

Позже эту информацию подтвердила разведка Южной Кореи. По словам пленников, в Курской области войска КНДР терпят "значительные" потери.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии захваченных в плен северокорейских солдат. Он готов передать военных северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, но при одном условии.

Ранее Зеленский заявил, что в боях с ВСУ погибли около 4 тысяч северокорейских солдат.

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