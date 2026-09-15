Південний міст Києва частково перекривають: що змінюється для водіїв і як надовго

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які зміни для водіїв і пасажирів запровадили в Києві з огляду на регулярні повітряні тривоги.

Крім того, ми пояснювали, які дороги й мости планував відремонтувати "Київавтодор" цього року в цілому.

Читайте також, які ЦНАПи та соціальні заклади Києва вирішили продовжувати роботу під час "жовтих" тривог.