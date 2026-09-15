Южный мост Киева частично перекрывают: что меняется для водителей и как надолго

Как долго будет длиться ограничение движения

В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта по Южному мосту столицы частично ограничивают:

с 14:00 вторника, 15 сентября;

до 19:00 пятницы, 18 сентября.

В какую сторону двигаться по мосту будет сложнее

Жителям и гостям Киева объяснили, что в течение указанного выше периода времени, специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие:

на эстакаде;

в сторону Корчеватого;

в направлении с левого на правый берег Днепра.

Какая полоса движения будет закрыта для транспорта

Согласно данным КП "Киевавтодормост", ремонтные работы будут выполнять в первой полосе движения.

Уточняется, что движение транспорта на это время организуют крайней левой полосой движения.

Ограничение движения на Южном мосту Киева в течение 15-18 сентября (схема: kyivcity.gov.ua)

В заключение в КГГА отметили, что в коммунальном предприятии:

приносят извинения за временные неудобства;

просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Чем особенный Южный мост Киева

Южный мост - это вантовый мост через реку Днепр, который считается самым высоким в столице (высота пилона - 133 м).

Между тем его длина - 1256 м, а ширина - 41 м.

Этот мост расположен в Голосеевском и Дарницком районах города и является частью автодороги международного значения М03 - E40.

В целом он соединяет:

Саперно-Слободскую улицу и Столичное шоссе - на правом берегу;

с проспектом Николая Бажана (жилой массив Позняки) на левом берегу Днепра.

По нему пролегает также Сырецко-Печерская - так называемая "зеленая" - линия Киевского метрополитена.