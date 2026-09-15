Южный мост Киева частично перекрывают: что меняется для водителей и как надолго

С 15 сентября водителей в Киеве ждут ощутимые неудобства на Южном мосту. Движение транспорта - частично ограничивают в одном из направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта по Южному мосту столицы частично ограничивают:
Жителям и гостям Киева объяснили, что в течение указанного выше периода времени, специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие:
Согласно данным КП "Киевавтодормост", ремонтные работы будут выполнять в первой полосе движения.
Уточняется, что движение транспорта на это время организуют крайней левой полосой движения.
В заключение в КГГА отметили, что в коммунальном предприятии:
Южный мост - это вантовый мост через реку Днепр, который считается самым высоким в столице (высота пилона - 133 м).
Между тем его длина - 1256 м, а ширина - 41 м.
Этот мост расположен в Голосеевском и Дарницком районах города и является частью автодороги международного значения М03 - E40.
В целом он соединяет:
По нему пролегает также Сырецко-Печерская - так называемая "зеленая" - линия Киевского метрополитена.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие изменения для водителей и пассажиров ввели в Киеве, учитывая регулярные воздушные тревоги.
Кроме того, мы объясняли, какие дороги и мосты планировал отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.
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