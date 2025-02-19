У Південній Кореї звинуватили DeepSeek у "зливі" даних користувачів компанії ByteDance

Південнокорейський регулятор із захисту даних заявляє, що чат-бот DeepSeek відправляв дані користувачів країни китайському власнику TikTok, компанії ByteDance. DeepSeek зі свого боку, висловив готовність співпрацювати з комісією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Підтвердження надійшло після того, як регулятор, Комісія із захисту персональної інформації (PIPC), оголосила про тимчасове припинення нових завантажень DeepSeek у Південній Кореї через занепокоєння з приводу методів збору даних.

"Ми підтвердили, що DeepSeek комунікував із ByteDance", - заявив представник PIPC.

Однак, за його словами, PIPC "ще не підтвердив, які дані були передані і в якому обсязі". Це був перший випадок, коли регулятор підтвердив потенційний витік даних користувачів від DeepSeek до третьої сторони. Згідно із законодавством Південної Кореї, якщо особиста інформація користувача надається третій стороні, необхідна явна згода користувача.

PIPC також надіслала офіційний запит до DeepSeek із проханням роз'яснити методи збору та управління даними сервісу. У відповідь DeepSeek призначила свого представника в Південній Кореї і визнала недоліки в розгляді місцевих законів про захист даних, а також висловила готовність активно співпрацювати з комісією.