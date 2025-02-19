ua en ru
Ср, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Южной Корее обвинили DeepSeek в "сливе" данных пользователей компании ByteDance

Среда 19 февраля 2025 04:39
UA EN RU
В Южной Корее обвинили DeepSeek в "сливе" данных пользователей компании ByteDance Фото: Южная Корея тоже подозревает DeepSeek в утечке данных (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Южнокорейский регулятор по защите данных заявляет, что чат-бот DeepSeek отправлял данные пользователей страны китайскому владельцу TikTok, компании ByteDance. DeepSeek в свою очередь, выразил готовность сотрудничать с комиссией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Подтверждение поступило после того, как регулятор, Комиссия по защите персональной информации (PIPC), объявила о временной приостановке новых загрузок DeepSeek в Южной Корее из-за беспокойства по поводу методов сбора данных.

"Мы подтвердили, что DeepSeek коммуницировал с ByteDance", - заявил представитель PIPC.

Однако, по его словам, PIPC "еще не подтвердил, какие данные были переданы и в каком объеме". Это был первый случай, когда регулятор подтвердил потенциальную утечку данных пользователей от DeepSeek к третьей стороне. Согласно законодательству Южной Кореи, если личная информация пользователя предоставляется третьей стороне, необходимо явное согласие пользователя.

PIPC также направила официальный запрос в DeepSeek с просьбой разъяснить методы сбора и управления данными сервиса. В ответ DeepSeek назначила своего представителя в Южной Корее и признала недостатки в рассмотрении местных законов о защите данных, а также выразила готовность активно сотрудничать с комиссией.

Напомним, в разных странах мира DeepSeek обвиняли в утечке данных, в некоторых странах он запрещен. Так, в США, разработан законопроект "О запрете DeepSeek на правительственных устройствах". По мнению политиков, эта технология связана с Коммунистической партией Китая.

В Италии тем временем ограничили обработку данных пользователей китайскими компаниями, предоставлябщих сервис DeepSeek. Причиной стала возможная угроза утечки данных.

Тайвань также запретил госучреждениям и поставщикам услуг критической инфраструктуры использовать DeepSeek, поскольку эта технология представляет угрозу для безопасности, как считают в стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Южная Корея Искусственный интеллект
NEWS
Длились почти 5 часов. Что известно о результатах переговоров в Саудовской Аравии между США и РФ
Длились почти 5 часов. Что известно о результатах переговоров в Саудовской Аравии между США и РФ
DAILY
Под носом у Ирана. Почему Трамп "замиряет" Ближний Восток и как это повлияет на войну в Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Под носом у Ирана. Почему Трамп "замиряет" Ближний Восток и как это повлияет на войну в Украине