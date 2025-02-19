В Южной Корее обвинили DeepSeek в "сливе" данных пользователей компании ByteDance
Южнокорейский регулятор по защите данных заявляет, что чат-бот DeepSeek отправлял данные пользователей страны китайскому владельцу TikTok, компании ByteDance. DeepSeek в свою очередь, выразил готовность сотрудничать с комиссией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Подтверждение поступило после того, как регулятор, Комиссия по защите персональной информации (PIPC), объявила о временной приостановке новых загрузок DeepSeek в Южной Корее из-за беспокойства по поводу методов сбора данных.
"Мы подтвердили, что DeepSeek коммуницировал с ByteDance", - заявил представитель PIPC.
Однако, по его словам, PIPC "еще не подтвердил, какие данные были переданы и в каком объеме". Это был первый случай, когда регулятор подтвердил потенциальную утечку данных пользователей от DeepSeek к третьей стороне. Согласно законодательству Южной Кореи, если личная информация пользователя предоставляется третьей стороне, необходимо явное согласие пользователя.
PIPC также направила официальный запрос в DeepSeek с просьбой разъяснить методы сбора и управления данными сервиса. В ответ DeepSeek назначила своего представителя в Южной Корее и признала недостатки в рассмотрении местных законов о защите данных, а также выразила готовность активно сотрудничать с комиссией.
Напомним, в разных странах мира DeepSeek обвиняли в утечке данных, в некоторых странах он запрещен. Так, в США, разработан законопроект "О запрете DeepSeek на правительственных устройствах". По мнению политиков, эта технология связана с Коммунистической партией Китая.
В Италии тем временем ограничили обработку данных пользователей китайскими компаниями, предоставлябщих сервис DeepSeek. Причиной стала возможная угроза утечки данных.
Тайвань также запретил госучреждениям и поставщикам услуг критической инфраструктуры использовать DeepSeek, поскольку эта технология представляет угрозу для безопасности, как считают в стране.
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