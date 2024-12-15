У Південній Кореї затримали чинного і колишнього очільників військової розвідки. Вважається, що вони були причетні до запровадження воєнного стану в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Правоохоронці підозрюють, що чинний очільник військової розвідки Мун Сан Хо знав заздалегідь про план президента оголосити воєнний стан. Адже, як пише видання, за дві хвилини після оголошення війська під його командуванням прибули до офісу Національної виборчої комісії.
Натомість, екскерівник військової розвідки Но Сан Вон вважається помічником колишнього міністра оборони. Видання пише, що він, ймовірно, теж брав участь у підготовці запровадження воєнного стану.
Нагадаємо, що ще 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні. Він діяв близько шести годин, після чого президент перепросив за таке рішення.
Однак днями поліція провела обшуки в офісі президента. Вони пройшли в рамках розслідування, яке ініціювали місцеві правоохоронці.
А вже за декілька днів президенту Юн Сок Йолю оголосили імпічмент.
У зв'язку з оголошенням імпічменту, президентські повноваження в Південній Кореї взяв на себе прем'єр-міністр країни Хан Дак Су.
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