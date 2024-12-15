У Південній Кореї затримали чинного і колишнього очільників військової розвідки

У Південній Кореї ухвалили рішення про імпічмент президенту

Нагадаємо, що ще 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні. Він діяв близько шести годин, після чого президент перепросив за таке рішення.

Однак днями поліція провела обшуки в офісі президента. Вони пройшли в рамках розслідування, яке ініціювали місцеві правоохоронці.

А вже за декілька днів президенту Юн Сок Йолю оголосили імпічмент.

У зв'язку з оголошенням імпічменту, президентські повноваження в Південній Кореї взяв на себе прем'єр-міністр країни Хан Дак Су.

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