В Южной Корее задержали действующего и бывшего руководителей военной разведки. Считается, что они были причастны к введению военного положения в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Правоохранители подозревают, что действующий глава военной разведки Мун Сан Хо знал заранее о плане президента объявить военное положение. Ведь, как пишет издание, через две минуты после объявления войска под его командованием прибыли в офис Национальной избирательной комиссии.
Тем временем экс-руководитель военной разведки Но Сан Вон считается помощником бывшего министра обороны. Издание пишет, что он, вероятно, тоже участвовал в подготовке введения военного положения.
Напомним, что еще 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил военное положение в стране. Оно действовало около шести часов, после чего президент извинился за такое решение.
Однако на днях полиция провела обыски в офисе президента. Они прошли в рамках расследования, которое инициировали местные правоохранители.
А уже через несколько дней президенту Юн Сок Йолю объявили импичмент.
В связи с объявлением импичмента, президентские полномочия в Южной Корее взял на себя премьер-министр страны Хан Дак Су.
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