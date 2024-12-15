В Южной Корее задержали действующего и бывшего руководителей военной разведки

В Южной Корее приняли решение об импичменте президенту

Напомним, что еще 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил военное положение в стране. Оно действовало около шести часов, после чего президент извинился за такое решение.

Однако на днях полиция провела обыски в офисе президента. Они прошли в рамках расследования, которое инициировали местные правоохранители.

А уже через несколько дней президенту Юн Сок Йолю объявили импичмент.

В связи с объявлением импичмента, президентские полномочия в Южной Корее взял на себя премьер-министр страны Хан Дак Су.

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