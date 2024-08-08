У Південній Кореї закликають до створення ядерної зброї, щоб стримати КНДР: Міноборони проти

Оскільки КНДР швидко нарощує ядерний і ракетний потенціал, дедалі більше південнокорейських чиновників та членів консервативної правлячої партії президента Юн Сок Йоля останніми місяцями закликають до розробки ядерної зброї.

Перспектива ще одного терміну для колишнього президента США Дональда Трампа, який скаржився на вартість військової присутності США у Південній Кореї та розпочав безпрецедентні переговори з Пхеньяном, ще більше підігріла дебати.

Шин Вон Сік сказав, що наявність власного ядерного арсеналу несе в собі ризик руйнівних наслідків для дипломатичного становища та економіки Півдня.

"Ви зіткнетеся з величезною тріщиною в альянсі зі США, і якщо ми вийдемо з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, це спричинить різні покарання, починаючи з негайного шоку на нашому фінансовому ринку", - сказав він в інтерв'ю.

Шин визнав, що дебати серед політиків та експертів із зовнішньої політики є ознакою того, що багато південнокорейців все ще стурбовані американським розширеним стримуванням - військовим потенціалом США, особливо його ядерними силами.

Але прагнення союзників посилити це стримування є "найпростішим, найефективнішим і наймирнішим" способом протистояти загрозам Півночі, сказав він.