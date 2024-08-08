В Южной Корее призывают к созданию ядерного оружия, чтобы сдержать КНДР: Минобороны против

Южная Корея может разорвать свой союз с США и шокировать финансовые рынки, если начнет создавать ядерное оружие, заявил министр обороны Шин Вон Сик, отвергнув внутренние призывы к созданию собственного арсенала для сдерживания Северной Кореи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Поскольку КНДР быстро наращивает ядерный и ракетный потенциал, все больше южнокорейских чиновников и членов консервативной правящей партии президента Юн Сок Йоля в последние месяцы призывают к разработке ядерного оружия.
Перспектива еще одного срока для бывшего президента США Дональда Трампа, жаловавшегося на стоимость военного присутствия США в Южной Корее и начавшего беспрецедентные переговоры с Пхеньяном, еще больше подогрела дебаты.
Шин Вон Сик сказал, что наличие собственного ядерного арсенала чревато разрушительными последствиями для дипломатического положения и экономики Юга.
"Вы столкнетесь с огромной трещиной в альянсе с США, и если мы выйдем из договора о нераспространении ядерного оружия, это повлечет за собой различные наказания, начиная с немедленного шока на нашем финансовом рынке", - сказал он в интервью.
Шин признал, что дебаты среди политиков и экспертов по внешней политике являются признаком того, что многие южнокорейцы все еще озабочены американским расширенным сдерживанием – военным потенциалом США, особенно его ядерными силами.
Но стремление союзников усилить это сдерживание является "самым простым, эффективным и мирным" способом противостоять угрозам Севера, сказал он.
Напомним, в конце июля американская разведка заявила, что хакеры Северной Кореи пытаются украсть военные секреты других стран, чтобы поддержать свою программу по созданию ядерного оружия.
25 июля The Insider сообщил, что южнокорейская компания YG-1 после начала полномасштабной войны РФ против Украины поставляла оборудование двум российским заводам, производящим ядерное оружие.
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