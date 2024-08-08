В Южной Корее призывают к созданию ядерного оружия, чтобы сдержать КНДР: Минобороны против

Поскольку КНДР быстро наращивает ядерный и ракетный потенциал, все больше южнокорейских чиновников и членов консервативной правящей партии президента Юн Сок Йоля в последние месяцы призывают к разработке ядерного оружия.

Перспектива еще одного срока для бывшего президента США Дональда Трампа, жаловавшегося на стоимость военного присутствия США в Южной Корее и начавшего беспрецедентные переговоры с Пхеньяном, еще больше подогрела дебаты.

Шин Вон Сик сказал, что наличие собственного ядерного арсенала чревато разрушительными последствиями для дипломатического положения и экономики Юга.

"Вы столкнетесь с огромной трещиной в альянсе с США, и если мы выйдем из договора о нераспространении ядерного оружия, это повлечет за собой различные наказания, начиная с немедленного шока на нашем финансовом рынке", - сказал он в интервью.

Шин признал, что дебаты среди политиков и экспертов по внешней политике являются признаком того, что многие южнокорейцы все еще озабочены американским расширенным сдерживанием – военным потенциалом США, особенно его ядерными силами.

Но стремление союзников усилить это сдерживание является "самым простым, эффективным и мирным" способом противостоять угрозам Севера, сказал он.