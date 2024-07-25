Компанія з Південної Кореї постачала РФ обладнання для виробництва ядерної зброї, - ЗМІ

Південнокорейська компанія YG-1 після початку повномасштабної війни РФ проти України постачала обладнання двом російським заводам, які виробляють ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider .

Компанія YG-1 є одним із найбільших виробників металорізального обладнання у світі.

Вона виробляє широкий спектр інструментів, які використовують для обробки металів: свердла, кінцеві фрези та мітчики (інструменти для нарізування внутрішньої різьби). Ці інструменти дають змогу обробляти всі види металів, від алюмінію до сталі й титану, і є критично важливим ресурсом для авіаційної та ракетної промисловості.

Зазначається, що російські оборонні заводи активно використовують продукцію компанії.

Так, одним із клієнтів компанії стало ФГУП "Комбінат "Електрохімприлад", яке з 1947 року виробляє ізотоп урану-235, а з 1951-го - атомні бомби.

Протягом 2022-2023 років завод придбав у південнокорейського виробника промислового обладнання п'ятнадцять типів свердл та сім типів мітчиків.

Ще одним покупцем обладнання з Південної Кореї стало ФГУП "Виробниче об'єднання "Маяк", яке є першим об'єктом російської атомної промисловості.

Підприємство розташоване в Челябінській області й містить сім заводів і 10 атомних реакторів. Підприємство залишається одним із ключових виробників збройового плутонію.

У 2022−2023 завод "Маяк" закупив у компанії YG-1 три типи різьборізів і один тип фрез (різальний інструмент для надання форми).

Також у лютому 2024 року ТОВ "Центротех", яке входить до "Росатому" і виробляє центрифуги для збагачення урану, оголосило моніторинг цін на постачання інструментів YG-1, включно з одним видом пластин, одним видом фрез і 13 видами свердел.

Крім того, за інформацією The Insider, інструменти у південнокорейського виробника після початку повномасштабної війни придбали інші російські військові підприємства.

Серед них АТ "НВЦ автоматики та приладобудування ім. Н.А. Пілюгіна" (випускає системи управління ракетами, включаючи ракетні комплекси Тополя-М), ФГУП "Виробниче об'єднання "Жовтень" (робить системи радіонавігації та радіовисотоміри для літаків та гелікоптерів), ВАТ "Концерн "Морська підводна зброя - Гідроприлад" (виготовляє торпеди, міни та протимінне озброєння) та інші.