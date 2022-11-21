У Південній Кореї впав винищувач: що сталося

У Південній Кореї розбився винищувач KF-16, що належав Військово-повітряним силам країни. Літак впав у 85 кілометрах від Сеула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.
“Причиною аварії стали невизначені проблеми з двигуном. Пілот встиг катапультуватися та вижив", - пишуть ЗМІ.
Наразі корейські військові намагаються встановити, чи внаслідок падіння винищувача завдано збитків цивільним.
Нагадаємо, у центрі столиці Південної Кореї потяг зійшов з рейок. Постраждали понад 30 людей.
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