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В Южной Корее упал истребитель: что произошло

Фото: В Южной Корее упал истребитель
Автор: Олег Васкив

В Южной Корее разбился истребитель KF-16, принадлежавший Военно-воздушным силам страны. Самолет упал в 85 километрах от Сеула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

"Причиной аварии стали неопределенные проблемы с двигателем. Пилот успел катапультироваться и выжил", - пишут СМИ.

В настоящее время корейские военные пытаются установить, нанисен ли в результате падения истребителя ущерб гражданским.

Напомним, в центре столицы Южной Кореи - Сеули - поезд сошел с рельсов. Пострадали более 30 человек.

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Южная Корея