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У Південній Кореї розповіли, від чого залежатимуть майбутні постачання зброї в Україну

П'ятниця 21 червня 2024 15:05
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У Південній Кореї розповіли, від чого залежатимуть майбутні постачання зброї в Україну Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Південна Корея визначить обсяг поставок зброї в Україну залежно від позиції Росії щодо Північної Кореї.

Про це заявив радник із національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За його словами, Південна Корея розгляне можливість постачань зброї в Україну після того, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін підписали пакт, що зобов'язує до взаємної оборони в разі війни.

"Існують різні варіанти надання зброї, і наша позиція з приводу останніх подій між Росією і Північною Кореєю залежить від того, як Росія діятиме надалі", - заявив чиновник.

Допомога Україні від Південної Кореї

Сеул може змінити свою позицію щодо постачання озброєння Україні у світлі нового оборонного пакту між Північною Кореєю та Росією. Угода про "всеосяжне стратегічне партнерство", підписане диктаторами КНДР та РФ, передбачає "негайну" взаємодопомогу у разі агресії проти однієї зі сторін.

Це спонукало Південну Корею до перегляду своєї політики щодо непрямої підтримки України, яка досі обмежувалася гуманітарною допомогою та розвідкою.

Потенційна зміна політики Сеула може стати значним кроком для України, яка бореться проти російської агресії з 2014 року. Південна Корея як один із провідних світових виробників зброї може надати Україні широкий спектр озброєння.

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