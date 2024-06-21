В Южной Корее рассказали, от чего будут зависеть будущие поставки оружия в Украину

Южная Корея определит объем поставок оружия в Украину в зависимости от позиции России в отношении Северной Кореи.

Об этом заявил советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

"Существуют различные варианты предоставления оружия, и наша позиция по поводу последних событий между Россией и Северной Кореей зависит от того, как Россия будет действовать в дальнейшем", - заявил чиновник.

По его словам, Южная Корея рассмотрит возможность поставок оружия на Украину после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин подписали пакт, обязывающий к взаимной обороне в случае войны.

Помощь Украине от Южной Кореи

Сеул может изменить свою позицию по поставкам вооружения Украине в свете нового оборонного пакта между Северной Кореей и Россией. Соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", подписанное диктаторами КНДР и РФ, предусматривает "немедленную" взаимопомощь в случае агрессии против одной из сторон.

Это побудило Южную Корею к пересмотру своей политики о косвенной поддержке Украины, которая до сих пор ограничивалась гуманитарной помощью и разведкой.

Потенциальное изменение политики Сеула может стать значительным шагом вперед для Украины, которая борется против российской агрессии с 2014 года. Южная Корея, как один из ведущих мировых производителей оружия, может предоставить Украине широкий спектр вооружения.

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