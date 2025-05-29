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У Південній Кореї розпочалось дострокове голосування на президентських виборах

Четвер 29 травня 2025 09:45
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У Південній Кореї розпочалось дострокове голосування на президентських виборах Фото: Лі Чже Мюн, кандидат у президенти від "Демократичної партії" (instagram.com/2_jaemyung)
Автор: Сергій Пишкін

У Південній Кореї, сьогодні, 29 квітня, розпочалось дострокове голосування на президентських виборах. Наразі шість кандидатів змагаються за крісло президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

Дострокове голосування розпочалось на більше ніж 3,5 тисячі виборчих дільницях по всій країні. Офіційне голосування заплановане на 3 червня.

Як відзначає Національна виборча комісія, станом на 11 ранку за місцевим часом, явка склала 7%, що є найвищим показником в історії країни.

За крісло президента змагаються шість кандидатів, серед яких, згідно з останніми опитуваннями:

  • кандидат від "Демократичної партії" Лі Чже Мюн лідирує з 49,2% підтримки;
  • Кім Мун Су з "Партії народної влади" - 36,8%;
  • Лі Чжун Сок з малої "Нової реформаторської партії" посів третє місце з 10,3%;

Справа президента Південної Кореї

У грудні 2024-го колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив в країні воєнний стан, щоб усунути від домінування в парламенті опозиційних політсил, зокрема Демократичної партії.

Уряд та парламент, своєю чергою, відмовились підтримати воєнний стан. Попори те, що він трива лише близько шести годин, він став початком політичної кризи. Проти Юна було порушено кримінальну справу та відсторонено від посади президента. Пізніше контрольована опозицією Національна асамблея йому оголосила імпічмент.

6 квітня Йоля було усунуто з посади президента рішенням суду.

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