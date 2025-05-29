В Южной Корее началось досрочное голосование на президентских выборах

Фото: Ли Чжэ Мюн, кандидат в президенты от "Демократической партии" (instagram.com/2_jaemyung)

В Южной Корее, сегодня, 29 апреля, началось досрочное голосование на президентских выборах. Сейчас шесть кандидатов борются за кресло президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.