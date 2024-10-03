У Південній Кореї представили міні-версію "Шахеда": що відомо про дрон KUS-LM

На виставці KADEX 2024, що проходить у корейському місті Теджон, було представлено міні-весію іранського Shahed. Його назва - KUS-LM.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Міні-дрон представила Korean Air Aerospace. На опублікованих фото у новому дроні впізнається іранський Shahed-136, однак він є значно меншим.
Як пише Defense Express, розмах крила KUS-LM лише 1,2 метра, а довжина 1,5 метра. Тоді як у Shahed-136 розмах крила 2,5 метра, а довжина 3,5 метра.
Цікаво і те, що крім зменшення розмірів до дрона KUS-LM було додано невелике переднє горизонтальне оперення. Однак саме аеродинамічне рішення однакове в обох безпілотників.
Зазначається, що попри габарити корейського дрона відома лише його швидкість - 150 км/год. Неоголошеними залишаються і дані про дальність польоту та вагу бойової частини.
Однак у Korean Air Aerospace це не перший дрон, адже ця компанія є доволі потужним розробником дронів. У неї в активі цілий ряд дронів різного класу. Зокрема,розвідувально-ударний KUS-FS - цього року він пішов у серійне виробництво.
Днями РБК-Україна розповідало про те, що корейський стартап Peach показав розробку дрона Papidrone-800 на виставці KADEX 2024, який збирається з картону.
Варто нагадати, що у червні цього року Південна Корея вирішила розглянути можливість постачання зброї до України після того, як Північна Корея та Росія підписали пакт про взаємну оборону у разі війни. Південна Корея є однією із країн, яка не постачає озброєння в Україну безпосередньо через законодавчі обмеження.
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