В Южной Корее представили мини-версию "Шахеда": что известно о дронах KUS-LM

Мини-дрон представила Korean Air Aerospace. На опубликованных фото в новом дроне узнается иранский Shahed-136, однако он значительно меньше.

Как пишет Defense Express, размах крыла KUS-LM всего 1,2 метра, а длина 1,5 метра. В то время как у Shahed-136 размах крыла 2,5 метра, а длина 3,5 метра.

Интересно и то, что помимо уменьшения размеров к дрону KUS-LM было добавлено небольшое переднее горизонтальное оперение. Однако самое аэродинамическое решение одинаково у обоих беспилотников.

Какие параметры корейского дрона

Отмечается, что, несмотря на габариты корейского дрона, известна лишь его скорость - 150 км/ч. Необъявленными остаются и данные о дальности полета и весе боевой части.

Однако в Korean Air Aerospace это не первый дрон, ведь эта компания достаточно мощный разработчик дронов. У нее в активе целый ряд дронов разного класса. В частности, разведывательно-ударный KUS-FS – в этом году он пошел в серийное производство.