У Південній Кореї розробили картонні дрони-камікадзе, які дешевше квадрокоптерних FPV

Корейський стартап Peach показав розробку дрона Papidrone-800 на виставці KADEX 2024. Він збирається з картону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Зазначається, що дрон Papidrone-800 зроблений за схемою літаюче крило. Він розрахований на максимальну швидкість до 100 км/год, а дальність польоту становить до 50 км або 20 хвилин. Дрон має систему зв'язку із дальністю до 20 км.

Внутрішній об'єм фюзеляжу дрона дозволяє нести бойову частину, однак він може використовуватись і для розвідки. Завдяки своїм технічним характеристикам він, швидше за все, ефективніше проявить себе в ролі дрона-камікадзе. Враховуючи його злітну вагу, яка становить всього 1 кг, бойова частина ймовірно важить не більше 0,5 кг - приблизно як ручна граната.

Щодо експлуатації, дрон може функціонувати при швидкості вітру до 10 м/с, що є типовим обмеженням для "цивільних" пристроїв. Його вологозахист на рівні IPX3 дозволяє здійснювати польоти навіть під час дощу.

На відео із випробуванням дрона видно використання термоклею для кріплення елементів фюзеляжу. Окрім цього деякі силові елементи корпусу, ймовірно, виготовлені з карбону, також у дрона металеві тяги. А ось використання електронних компонентів ведено до мінімальної кількості плат.

Нагадаємо, у червні Південна Корея вирішила розглянути можливість постачання зброї до України після того, як Північна Корея та Росія підписали пакт про взаємну оборону у разі війни.

Південна Корея є однією із країн, яка не постачає озброєння в Україну безпосередньо через законодавчі обмеження.

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