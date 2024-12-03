В Южной Корее после введения военного положения запретили политическую деятельность

В Южной Корее после введения военного положения военное командование объявило о запрете какой-либо политической деятельности, включая протесты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Как отмечается, указ, изданный начальником штаба армии Южной Кореи генералом Пак Ан Су, запрещает всю политическую деятельность, в том числе протесты.

Кроме того, указ ставит под контроль все средства массовой информации и издателей, а также приказывает врачам, которые находятся в отпуске, немедленно вернуться к работе в течение 48 часов.

Нарушающих военное положение могут арестовать или провести обыск без ареста.

В то же время, как сообщают местные СМИ, в Южной Корее заблокировали вход в парламент. На улицах Сеула замечена военная техника.